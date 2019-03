Paris Jackson ontkent zelfmoordpoging: “Allemaal leugens” TK

16 maart 2019

21u53

Bron: ANP 0 Celebrities Paris Jackson is vandaag in aanvaring gekomen met de tabloids. Volgens TMZ werd ze naar het ziekenhuis gebracht na een vermoedelijke zelfmoordpoging, maar dat ontkende de 20-jarige dochter van Michael Jackson niet veel later op Twitter.

Volgens TMZ zou Paris haar polsen hebben doorgesneden, maar ‘is ze niet meer in kritieke toestand’. Het blad meldde dat de poging te maken heeft met de documentaire rond haar overleden vader, waarin hij beschuldigd wordt van kindermisbruik.

Niet veel later ontkende Paris de geruchten rond een zelfmoordpoging zelf op Twitter. “F*ck you, leugenaars”, postte ze onder de link van TMZ. De jonge twintiger heeft al jaren een afkeer van de tabloids.

fuck you you fucking liars Paris-Michael K. J.(@ ParisJackson) link

lies lies lies omg and more lies https://t.co/LP0axo2zZd Paris-Michael K. J.(@ ParisJackson) link

Paris heeft het zwaar sinds haar vaders dood in 2009. Ze ondernam al eerder een zelfmoordpoging in 2013, en is altijd open geweest over haar gevecht tegen depressie. Paris zelf heeft de geruchten rond kindermisbruik altijd ontkend en blijft haar vader verdedigen.

Leaving Neverland

Er is momenteel veel ophef rond Michael Jackson. De HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ blies de zaak rond kindermisbruik door Michael Jackson weer nieuw leven in. In de film, die vier uur duurt, getuigen twee mannen - Wade Robson en Jimmy Safechuck - uitgebreid over de manier waarop zij als kind door de popster verwend, verleid en seksueel misbruikt werden. De Australische choreograaf Wade Robson (1982) was als kind al een begenadigde danser en kwam zo in contact met Michael Jackson. Jimmy Safechuck (1978), momenteel computerspecialist, speelde samen met Michael Jackson in een Pepsi-reclamefilm en raakte zo met hem bevriend. Beide mannen werden in de late jaren ’80 als 7- en 10-jarige opgenomen in de entourage van Jackson. Samen met hun familie werden ze uitgenodigd op diens domein Neverland en gingen ze met de popster mee op tournee. Hun ouders waren verblind door de glamour en de luxe en zagen niet hoe hun kinderen jarenlang gemanipuleerd en misbruikt werden door Jackson.

Ze vertellen ook hoe moeilijk het later voor hen was om in te zien wat er echt gebeurd is. Lange tijd hebben ze dat voor zichzelf en de buitenwereld onderdrukt en ontkend. Uit eerbied en respect voor hun idool. Nu ze zelf vader zijn van jonge kinderen, vinden ze dat ze niet langer kunnen zwijgen. Ook hun moeders, vrouwen en andere verwanten komen aan het woord. Ze vertellen een aangrijpend verhaal over de impact van het misbruik en de complexe gevoelens die de mannen ertoe hebben gebracht om uiteindelijk de confrontatie aan te gaan met hun ervaringen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.