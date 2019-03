Paris Jackson is bang dat controversiële documentaire over haar vader haar acteercarrière zal schaden SD

07 maart 2019

06u47

Bron: The Sun 0 Celebrities Dezer dagen gaat de documentaire ‘Leaving Neverland’ in de hele wereld over de tongen. Daarin getuigen twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, hoe ze als kind seksueel misbruikt werden door Michael Jackson. Zijn dochter, Paris (20), vreest nu dat de controverse een effect zal hebben op haar ontluikende filmcarrière.

De twintigjarige Paris had in 2018 haar eerste filmrol te pakken in de komedie ‘Gringo’, naast Charlize Theron en Amanda Seyfried. Ze vreest echter dat regisseurs na de controverse rond ‘Leaving Neverland’ wel twee keer gaan nadenken voor ze haar opnieuw een rol aanbieden. “Ze gelooft dat de documentaire regisseurs afschrikt", vertelt een bron aan The Sun. “Het komt allemaal neer op marketing. De schrik is dat elke film waarin ze mee zal spelen, het slecht zal doen als dit schandaal het enige is waar mensen aan kunnen denken wanneer ze haar op het scherm zien. Ze wil acteren, maar ze weet dat dit die plannen kan verstoren.”

Toch blijft Jackson in haar vader geloven. Ze heeft de documentaire nog niet gezien - in tegenstelling tot wat eerder beweerd werd kreeg ze de kans niet om de film te zien voor hij in première ging - maar is er zeker van dat haar vader geen kinderen zou misbruiken.

‘Leaving Neverland’ is vrijdag om 20.25 uur te zien op Canvas.