Paris Jackson haalt uit naar familieleden in confronterende video: "Als je je zoveel zorgen over me maakt, bél me dan!" MVO

24 april 2018

09u29 1 Celebrities Paris Jackson is klaar met familieleden die over haar praten met de media. In Instagram Story zegt ze tegen ze: "Als je je zoveel zorgen om me maakt, bel me dan."

Aanleiding voor haar post waren berichten afgelopen weekend dat het niet goed zou gaan met de dochter van Michael Jackson. Die kwamen op gang toen ze onlangs een video plaatste waarin ze over de rand van een hoog gebouw liep. Nadat verschillende volgers de vergelijking hadden gemaakt met de manier waarop haar vader ooit haar broertje Blanket over een balkon liet bungelen, haalde Paris de video weg.

Toch reageerden familieleden daar anoniem bezorgd over tegenover de New York Post. Een van hen zei tegen de krant: "Ze is echt de weg kwijt." De familie zou er al rekening mee houden dat Paris binnenkort een inzinking zou hebben.

Niet waar

In een Instagram Story ontkende Paris maandag dat ze problemen heeft. "Blijkbaar denken sommige mensen dat ik op het punt sta dood te gaan. Dat is vreselijk en niet waar." Volgens de 20-jarige kreeg ze zelfs een sms van haar therapeut, maar lachte ook die om de roddels. Daarna richtte ze zich tot de Jacksons die met de pers hebben gepraat. "Aan alle familieleden die op het nieuws verklaren dat ze ongerust zijn: wanneer heb je me voor het laatst gebeld?"

Mensen die haar echt kennen zoals broer Prince weten wel beter, aldus Paris. "Prince maakt zich geen zorgen om me. En waarom niet? Omdat Prince en ik wel heel veel met elkaar praten."