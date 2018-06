Paris Jackson gaat uit de kleren om aandacht te vragen voor het testen van HIV KDL

06 juni 2018

11u24 1 Celebrities Paris Jackson is uit de kleren gegaan. De 20-jarige dochter van wijlen Michael Jackson deed dat om aandacht te vragen voor het testen op HIV.

Op de foto, die gemaakt werd voor de nieuwe advertentie van Life Ball, de organisatie die mensen met HIV of AIDS wil helpen, is Paris topless te zien. Op haar lichaam werden wel een aantal woorden zoals 'liefde' en 'strijder' geschreven. Paris wil mensen aanraden om zich te laten testen op HIV. "Ik zal alles doen wat ik kan tot we een aids-vrije generatie bekomen", vertelt ze.

🌍NE #lifeball2018 Een foto die is geplaatst door null (@parisjackson) op 05 jun 2018 om 21:51 CEST