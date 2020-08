Paris Jackson en vriend Gabriel Glenn uit elkaar MVO

05 augustus 2020

08u12

Bron: ANP 0 Celebrities Paris Jackson (22) en Gabriel Glenn hebben een punt achter hun relatie gezet. TMZ weet te melden dat het stel, dat samen de band The Soundflowers vormt, als vrienden verder wil gaan.

De twee waren ruim twee jaar samen en waren de afgelopen weken te zien in een realityserie op Facebook met de titel ‘Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn’. Daarin liet de dochter van Michael Jackson al eens vallen dat de twee geregeld met elkaar overhoop lagen, omdat ze allebei erg koppig zijn.

In een van de afleveringen beschreef Paris haar vriend als “een van mijn soulmates”. Ze denkt dat hun paden elkaar in verschillende levens hebben gekruist. “Ik denk niet dat soulmates alleen maar romantische partners zijn. Gabe was waarschijnlijk in een ander leven mijn dochter. En in weer een ander leven misschien mijn opa en een andere keer waarschijnlijk mijn grootste vijand.”