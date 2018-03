Paris Jackson en Cara Delevingne kussend gespot: "Maar ze zijn toch geen koppel" MVO

07u26 0 Celebrities Paris Jackson en Cara Delevingne werden afgelopen week zoenend gespot, maar de twee zijn slechts goede vrienden. Dat beweert een bron van People.

De Daily Mail plaatste vorige week foto's van een kussende Paris en Cara, volgens de krant tijdens een 'double date' met Paris' peetvader Macauley Culkin en zijn vriendin. Volgens de insider die People sprak is dit de manier waarop de twee met elkaar omgaan, maar is er niets meer aan de hand. "Ze hebben een flirterige band, maar ze zijn niet aan het daten en hebben geen relatie. Paris is 19 en leeft haar leven. Ze heeft geen plan om zich te settelen."

Het model (25) en de dochter van Michael Jackson ontmoetten elkaar vorig jaar mei tijdens de MTV Movie and TV Awards. Vorige maand werden ze hand in hand gekiekt in Londen en eerder deze week deelde Paris op Snapchat foto's van de twee in bed tijdens een filmavondje.

Cara Delevingne and Paris Jackson spotted kissing in Los Angeles. pic.twitter.com/YqgUjH3SPQ Pop Crave(@ PopCrave) link