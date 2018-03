Paris Hilton zoekt trouwlocatie dicht bij huis: "ik wil dit jaar nog voor het altaar staan" SD

Bron: ANP 0 Celebrities Hoewel ze in Aspen ten huwelijk werd gevraagd en in New York op zoek is naar een bruidsjurk, wil Paris Hilton dicht bij huis trouwen. Dat vertelde de 37-jarige socialite aan E! News.

"Mijn zus en ik hebben in New York allerlei jurken gepast", zei Paris, die in januari tijdens een skivakantie ten huwelijk werd gevraagd door acteur Chris Zylka. "Nu is het zoeken naar een datum." De blondine zei 'zeker dit jaar' voor het altaar te willen staan. Hiltons perfecte trouwlocatie is 'dicht bij huis', in de buurt van Los Angeles. "We zijn nog op zoek naar de plek."

Paris weet al wel waar ze haar bruidstaart gaat bestellen: bij Hansen's Cake. De hotelerfgename en dj is vaste klant bij de taartenbakker, elk jaar haalt Paris daar haar verjaardagstaart. "Het is de lekkerste taart ter wereld."