Paris Hilton wordt (even) Cruella de Vil Redactie

10 september 2018

06u37 0 Celebrities Met donkere extensions, een strenge blik en een ijskoude outfit: zo zag u Paris Hilton nog nooit. De erfgename van de gelijknamige hotelketen maakte afgelopen weekend een opgemerkte doortocht op de New York Fashion Week.

Paris kwam de catwalk op tijdens de show van het Amerikaanse ontwerpersduo The Blonds. Paris stelde een hedendaagse versie voor van Disneylegende Cruella de Vil. Dat lukte aardig: met haren in twee tinten, een zilverkleurige jurk en kniehoge laarzen in wit en zwart was er niet veel verbeelding nodig om de link te leggen met de feeks uit de '101 dalmatiërs'. Overigens was de hele collectie gebaseerd op kwaadaardige tekenfilmfiguren, zoals Ursula uit 'De kleine zeemeermin' en de heks Malafide uit 'Maleficent'. De meeste aandacht - hoeft het gezegd? - ging evenwel naar de 37-jarige Paris Hilton.