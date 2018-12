Paris Hilton wil haar peperdure verlovingsring niet afgeven TK

20 december 2018

08u19

Bron: ANP 0 Celebrities Geen hairextension op het hoofd van Paris Hilton dat eraan denkt om haar peperdure verlovingsring in te leveren bij ex-verloofde Chris Zylka. Het sieraad - een peervormige diamant van 20 karaat - kostte 2 miljoen dollar, maar blijft gewoon in huize Hilton. Dat vertelde de socialite tijdens een radioshow.

Nadat de verloving tussen Paris en Chris in november stukliep, zou hij de ring terug hebben gewild. Maar omdat hij er niet zelf voor betaald heeft, kan hij dat vergeten. "De persoon van wie we die ring gekregen hebben, heeft voor miljoenen dollars gratis publiciteit gekregen. Ik vind het te gek dat social media de vorm van geld is geworden," aldus Paris. Op de vraag of ze de ring houdt, antwoordde Hilton: "Tuurlijk, diamonds are a girl's best friend." Michael Greene, de juwelier die de ring aan Paris gaf, is al jaren bevriend met de Hiltons.