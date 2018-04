Paris Hilton wil een groot gezin: "Ik wil mínstens twee kinderen, om te beginnen met een meisje" MVO

20 april 2018

11u09

Bron: ANP 0 Celebrities Paris Hilton (37) en Chris Zylka (32) geven elkaar binnenkort het jawoord Hilton heeft al grootste gezinsplannen voor na de plechtigheid.

Ze wil "minstens" twee kinderen met Chris. "Ik vond opgroeien in een groot gezin geweldig", zei de blondine, die de oudste van vier kinderen is. "Ik wil graag beginnen met een meisje."

Haar trouwjurk heeft de 37-jarige societyster nog niet gevonden. Maar ze weet wel wat ze zoekt: een mix van een "Disney-prinsessenjurk" met een beetje Grace Kelly. "Er is zoveel keuze, maar het moet zeker iets engelachtigs en moois worden."

Een locatie voor de ceremonie heeft het koppel al. Ze trouwen in de Good Shepherd Church, waar ook haar ouders in 1979 trouwden. "Prachtig, prachtig", zei Kathy Hilton over de keuze van haar oudste dochter. "Het is onze vaste kerk. Mijn moeder ging er elke ochtend om 06.00 uur heen en ook mijn schoonvader was er vaak te vinden. Om maar te zeggen dat die kerk veel voor ons betekent."

Wanneer Paris en Chris, die sinds begin dit jaar verloofd zijn, in het huwelijksbootje stappen, is nog niet bekend. Kathy lichtte een tipje van de sluier door te onthullen dat het een winterbruiloft wordt. "Het wordt prachtig, betekenisvol en elegant", zei de moeder van de bruid, die ook verklapte dat de bruiloft volledig door Paris wordt gepland.