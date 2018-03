Paris Hilton verliest verlovingsring van 1,6 miljoen euro ondanks beveiligingsmaatregelen MVO

24 maart 2018

12u06 0 Celebrities Paris Hiltons stapavondje eindige vrijdagavond (lokale tijd) in blinde paniek. De hotelerfgename danste in Miami zo wild, dat haar peperdure verlovingsring van haar vinger vloog. Na een chaotische zoektocht bleek de enorme diamant in een champagnekoeler te liggen.

Paris was volgens ooggetuigen hysterisch toen ze door kreeg dat ze haar verlovingsring kwijt was. De socialite liet haar aanstaande Chris Zylka en een legertje beveiligers zoeken naar de ring, die naar verluidt zo'n 2 miljoen dollar (ruim 1,6 miljoen euro) waard is. "Er werd naarstig gezocht. Mensen kropen over de vloer, onder de tafels, keken onder de voeten van andere bezoekers en onder stoelen", vertelde een ooggetuige aan Page Six. Volgens hem is het "een wonder" dat Paris' verlovingsring terug is gevonden.

De blondine bleef maar huilen, ook toen het sieraad twee tafels verderop uit een champagnekoeler werd gevist. Pas toen de glimmer weer om haar vinger zat, kalmeerde de 37-jarige enigszins.

De 32-jarige Zylka ging begin dit jaar tijdens een skivakantie in Aspen op zijn knieën. Volgens geruchten zijn de tortelduifjes van plan eind dit jaar te trouwen.