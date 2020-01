Paris Hilton toont privéleven in YouTube-documentaire: “Ik schrok zelf van de beelden” MVO

19 januari 2020

12u00

Bron: ANP 0 Celebrities Paris Hilton komt in mei met een YouTube-documentaire over zichzelf. In de documentaire ‘This Is Paris’ spreekt ze voor het eerst in het openbaar over incidenten en cruciale momenten in haar leven.

“Deze film is erg emotioneel, heel erg rauw en zeer authentiek”, zei de socialite dit weekend ietwat nerveus op een bijeenkomst van tv-critici. “Het is eigenlijk mijn leven.” Regisseur van de documentaire is Emmy-winnares Alexandra Dean. Ze volgde Paris Hilton een jaar. Ook haar enige zus Nicky Rothschild, die zelden interviews geeft, werkte mee aan de film, evenals hun moeder Kathy Hilton.

“Ik praat over dingen die moeilijk zijn om over te praten”, zei Paris. “Het was een geweldige ervaring, maar ook heel erg eng. Toen ik de film voor het eerst zag, wilde ik er graag nog wat uitknippen. Ik schrok, maar ze hebben totale controle over de film.”

De documentaire gaat onder meer over de tijd die Paris als tiener doorbracht in een internaat voor jeugd met gedragsproblemen. Ook haar werk als dj in clubs in Hollywood komt aan bod. “Opgroeien in Hollywood is behoorlijk zwaar, want je weet nooit wat de intenties zijn van mensen en of je ze kunt vertrouwen. Ik ben meerdere malen in mijn leven verraden. Ik ben er sterker van geworden. Ik heb echt het geluk in mijn leven dat ik de mensen om me heen kan vertrouwen.”