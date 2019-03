Paris Hilton toont paaldanskunsten op verjaardagsfeestje TK

18 maart 2019

08u15 0 Celebrities Haar 38e verjaardag was een maand geleden, maar Paris Hilton besloot dit weekend de bloemetjes nog eens buiten te zetten in Los Angeles. Ze nodigde onder meer Kim Kardashian uit en liet haar paaldanskunsten zien.

Beide dames deelden beelden van het feestje op sociale media. Kim postte onder meer een video waarin ze Paris feliciteerde "ook al was je verjaardag maanden geleden". Paris en Kim kennen elkaar al van jongs af aan, omdat hun ouders bevriend zijn. Voordat ze zelf bekend werd, werkte Kim als assistente voor Paris, die op haar 19e werd getekend door het modellenbureau van familievriend Donald Trump en later met Nicole Richie te zien was in realityserie ‘The Simple Life’. Kim dook ook een keer op in die show, toen ze de kledingkast van Paris reorganiseerde.