Paris Hilton steekt de draak met Lindsay Lohan: "Wij waren geen vriendinnen, Lindsay drong zich op" MVO

07u43 0 Getty/ANP Paris Hilton en Lindsay Lohan waren geen vriendinnen. Celebrities In een interview met MTV Australia blikt Paris Hilton terug op een van de meest iconische Hollywood 'party nights' van de jaren 2000. In 2006 maakte een paparazzo een foto van haar achter het stuur, met Britney Spears en Lindsay Lohan naast zich. De drie waren toen op de top van hun bekendheid en maakten samen als de 'Holy Trinity' het nachtleven van Hollywood onveilig. Nu blijkt dat Lindsay zichzelf aan de twee heeft opgedrongen, aldus Paris.

"Ach, kijk nu toch. We lijken wel 'Charlie's Angels'", glimlacht Paris als ze de foto onder ogen krijgt. "Maar ik ging met Britney uit en Lindsay rende ons achterna en zat ineens in de auto. Ze was helemaal niet uitgenodigd."

In die periode gingen de dames regelmatig uit zonder ondergoed aan te trekken, iets wat vaak is vastgelegd door fotografen. Inmiddels is iedereen in een rustiger vaarwater terechtgekomen en is Lindsay volgens de interviewster in het filmpje 'nu heel gelukkig zijn op Mykonos', waar de actrice nu zou wonen. Waarop Paris schamper lacht: "Ja, tuurlijk."

Britney Spears, Paris Hilton and Lindsay Lohan 11-Year Anniversary https://t.co/d9g4adYqPM TMZ(@ TMZ) link