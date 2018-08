Paris Hilton schuift huwelijk op de lange baan TK

20 augustus 2018

09u02

Bron: ANP 0 Celebrities Het huwelijk van Paris Hilton en haar verloofde Chris Zylka is voorlopig op de lange baan geschoven. Het koppel zou volgens bronnen meer tijd nodig hebben om hun bruiloft te plannen. De reden van het uitstel zouden hun overvolle agenda's zijn, meldt The Blast.

Paris en Chris wilden elkaar op 11 november het ja-woord geven, omdat het getal 11 een bijzondere betekenis voor hen heeft. "Telkens als het 11:11 uur is, zegt Paris tegen Chris dat hij een wens mag doen," aldus een bron. De socialite wil graag 'het huwelijk van de eeuw' plannen en dat gaat simpelweg niet lukken door hun werk.

De realityster lanceert haar nieuwe parfum in november, waarvoor ze de hele wereld moet overvliegen om promotie te doen. Chris heeft een kunstexpositie in Dubai in diezelfde maand, om zich daarna op te maken voor de bekende kunstbeurs Art Basel Miami. Het koppel heeft daarom besloten hun huwelijk te verzetten naar de lente van 2019, wat hen meer tijd geeft om alles tot in de puntjes te regelen.