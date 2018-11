Paris Hilton pakt autosleutel van dronken gast af TK

26 november 2018

12u04

Paris Hilton heeft onlangs een vriend behoed voor een dronkenmansrit. Tijdens een feestje bij haar thuis pakte ze zijn autosleutels af om te voorkomen dat hij met een slok op achter het stuur zou kruipen.

Volgens TMZ belde de feestvierder de politie met het verhaal dat iemand van de huishouding zijn sleutels had gestolen. Agenten reden naar het huis van Paris Hilton om uit te zoeken wat er precies aan de hand was. Ze kwamen er al snel achter dat zijn sleutels waren afgepakt omdat de jongen op het feest te veel alcohol had gedronken.

Agenten geven Paris Hilton een groot compliment en noemen haar een uitstekende gastvrouw. Haar gast werd naar huis gestuurd met een taxi. Paris Hilton heeft zelf nare ervaringen met alcohol en verkeer. Ze werd in 2006 opgepakt voor rijden onder invloed. Ze kreeg een flinke boete en een voorwaardelijke celstraf.