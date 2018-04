Paris Hilton over het lekken van haar beruchte sekstape: "Het was alsof ik werd verkracht, ik wilde gewoon doodgaan" MVO

30 april 2018

10u18 1 Celebrities De documentaire 'The American Meme' vertelt het leven van een aantal bekende Amerikaanse social media-sterren, van wie Paris Hilton de grote publiekstrekker is. Afgelopen vrijdag ging de film in première tijdens het Tribeca Film Festival en liet de realityster zien hoe het haar verging nadat een sekstape, die ze in 2004 opnam met haar toenmalige vriendje Rick Salomon, de hele wereld over ging. "Ik dacht: laat mij maar doodgaan."

"Het was alsof ik verkracht werd toen die tape 'One Night In Paris' uitkwam. Ik had het gevoel dat ik een deel van mijn ziel was kwijtgeraakt en er werd zo gemeen over mij gesproken door mensen die ik helemaal niet kende. Ik zat er toen echt doorheen en wilde niet bekend staan als 'dat meisje van die sekstape'. Het heeft mij belemmerd om te zijn wie ik echt ben."

De reden dat Paris wilde meedoen aan de documentaire is omdat ze nu de kans kreeg een andere kant van zichzelf te laten zien. "Mensen kennen mij vooral van 'The Simple Life', een van de allereerste realityshows die op tv verscheen, waarin ik samen met Nicole Richie te zien was. Er was toen nog geen social media, dus ik heb min of meer mijn eigen karakter gecreëerd zoals ik dacht dat het publiek dat zou willen zien: rijk, blond, verwend. Maar ik ben veel meer dan dat, dat heb ik de afgelopen jaren wel bewezen met het runnen van mijn eigen bedrijf. Alleen zien mensen me nog altijd als dat blondje uit de televisieshow."

Inmiddels is Paris verloofd en kijkt ze uit naar een leven met haar aanstaande man Chris Zylka en eventuele gezinsuitbreiding: "Het leven dat ik leid is natuurlijk hartstikke leuk, ik reis de hele wereld over, heb mijn bedrijf en veel deejay-klussen op Ibiza, maar dat is soms wel vermoeiend. Ik wil heel graag moeder worden, ik kan niet wachten tot die dag aanbreekt. Het starten van een gezin en het vinden van puur geluk heeft mijn hoogste prioriteit."