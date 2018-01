Paris Hilton op zoek naar gestolen hondje MVO

24 januari 2018

06u45 0 Celebrities Paris Hilton heeft een oproep op social media gedaan, waarin ze haar vrienden helpt hun gestolen hondje terug te vinden. Het bevriende stel looft een beloning van 10.000 dollar uit aan degene die het dier veilig thuisbrengt. Het beestje, genaamd ChooChoo was een cadeau van Paris en haar moeder Kathy aan de eigenaresse Rayni Romito Williams en haar echtgenoot.

Op de beveiligingsbeelden is te zien hoe het hondje de oprit afloopt en een onbekende vrouw het dier oppakt. ChooChoo is gechipt en zou dus te traceren moeten zijn. De reacties op de camerabeelden zijn niet mis. Zo wordt Rayni ervan beschuldigd onzorgvuldig te hebben gehandeld, door de poort naar de straat open te laten staan. "Je hond had zo onder een auto kunnen komen! Dit is je eigen schuld," zegt iemand. "Die dame op camera heeft je hond gered van een levensgevaarlijke situatie, je mag juist blij zijn dat er nog iemand op het dier let!" aldus een ander.

Vooralsnog is het diertje nog niet terug bij de rechtmatige eigenaren.

Please help us find my friend @rayniromitowilliams dog that was stolen right out of her own driveway! If anyone has any information on this woman please let us know immediately! $10,000 Reward, no questions asked. They just want their baby back🙏 #HelpFindChooChoo 🐕 Een foto die is geplaatst door null (@parishilton) op 22 jan 2018 om 23:34 CET