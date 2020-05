Paris Hilton komt met 111 redenen waarom ze zo geweldig is MVO

13 mei 2020

Celebrities Hotelerfgename Paris Hilton (39) is niet bescheiden, dat wisten we al langer. Nu werd haar ego echter zo gestreeld door een aanbiddende fan dat ze er een volledig videoblog over maakte.

Blijkbaar kreeg ze een boek toegestuurd waarin een fan 111 redenen geeft waarom Paris zo fantastisch is. “Ze is de Marilyn Monroe van deze tijd”, is er bijvoorbeeld eentje van. Of: “Ze staat beter met de kleur roze dan wie dan ook en ze heeft een sexy lichaam.” Paris las met liefde en plezier alle redenen voor en bedankte de fan voor haar toewijding. Tja, niet verrassend van iemand die haar huis decoreert met foto’s en schilderijen van zichzelf...