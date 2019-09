Paris Hilton kapot van verdriet na overlijden grootvader TDS

26 september 2019

14u25

In een interview in het programma 'The Talk' stond Paris Hilton (38) stil bij het overlijden van haar opa vorige week. Hotelier Barron Hilton stierf op 19 september op 91-jarige leeftijd. De voormalig realityster noemde haar grootvader "een legende".

“Ik ben er natuurlijk kapot van”, aldus Paris in de talkshow. “We waren erg close. Ik ben dankbaar dat ik hem nog heb kunnen zien. Dat ik afscheid heb kunnen nemen en hem nog één keer heb kunnen vertellen wat een impact hij heeft gehad op mijn leven. Hij is altijd mijn held en mijn mentor geweest.”

Sinds haar afscheid van de realitywereld heeft Paris een goedlopende onderneming opgebouwd. Ze verkoopt onder haar naam onder meer kleding, cosmetica en accessoires. Haar zakeninstinct erfde ze van haar opa, zo vertelde ze in het interview. “Ik zou nooit de zakenvrouw zijn die ik nu ben als ik het niet van hem had geleerd. Hij leerde me hoe belangrijk het was om zelf iets op te bouwen. Ik zal zijn herinnering eren door dat te blijven doen.”

Barron was de zoon van Conrad Hilton, de oprichter van de bekende hotelketen. Net als zijn vader dat eerder ook ooit deed, maakte Barron in 2007 bekend dat hij 97 procent van zijn erfenis zou schenken aan de Conrad N. Hilton Foundation, de stichting van de familie die wereldwijd zeven goede doelen steunt. Het zou gaan om ongeveer 3,1 miljard euro.