Paris Hilton is verloofd: "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest" KDL

12u43 0 Instagram Paris Hilton en haar verloofde Chris Zylka Celebrities Paris Hilton heeft groot nieuws. De hotelerfgename heeft zich verloofd heeft met haar vriend Chris Zylka.

Chris ging afgelopen weekend op één knie en stelde Paris de grote vraag tijdens hun vakantie in Aspen. "Ik ben verloofd met de liefde van mijn leven en mijn beste vriend. Ik heb me nog nooit zo gelukkig, veilig en geliefd gevoeld. Chris is op elke mogelijke manier perfect voor mij en hij heeft me getoond dat sprookjes echt bestaan", reageert Paris op de verloving.

De hotelerfgename deelde de foto's van het aanzoek op haar Instagrampagina. "Ik was echt verrast en heb meteen ja gezegd", vertelt Paris nog. Ook de ring die Chris voor haar uitkoos, kan haar bekoren. "Hij is prachtig. Het is echt de mooiste ring die ik ooit gezien heb, ik was echt aan het bibberen toen ik 'm rond mijn vinger deed." Paris en Chris vormen ongeveer een jaar een koppel.

Never in a million years did I think I would find someone so completely perfect for me. 😍Someone who would make me happier than I ever dreamed I could be. Someone that would touch my life so profoundly & give me a whole new reason to breathe. But then I found you & realized that everything I anticipated you to be doesn't even compare to how incredibly amazing you are... 😍 #MyLove Een foto die is geplaatst door null (@parishilton) op 30 dec 2017 om 13:40 CET

Paris gunde iedereen in Aspen al een blik op haar verlovingsring.

Photo News De verlovingsring van Paris

Photo News Paris Hilton en Chris Zylka