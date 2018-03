Paris Hilton is dolblij met teruggevonden verlovingsring: "Ik heb goed karma" MVO

27 maart 2018

07u15 0 Celebrities Paris Hilton is dolgelukkig dat haar verlovingsring dit weekend werd teruggevonden nadat ze het sieraad was kwijtgeraakt in een club. "Ik heb geweldige karma", stelde de hotelerfgename maandag op Twitter.

Paris en haar verloofde, acteur Chris Zylka, waren vrijdag een avondje uit in een club in Miami. Tijdens het dansen vloog de ring van Paris van haar vinger. Na een chaotische zoektocht bleek de diamant in een champagnekoeler te liggen. Een ooggetuige vertelde aan de New York Post dat de socialite hysterisch was toen de verlovingsring zoek was. Het juweel zou dan ook een slordige 2 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) waard zijn.

Het formaat van de ring was uiteindelijk de oorzaak van het incident. zo vertelt Paris in een tweede tweet over het voorval. "De ring is gewoon zo zwaar en groot dat hij van mijn vinger afvloog toen ik aan het dansen was, en in een ijsemmer een paar tafels verderop belandde", aldus de 37-jarige, die er weinig vertrouwen in had dat de vinder van het kleinood het peperdure sieraad eerlijk had teruggeven. "Goddank dat door een of ander wonder mijn verloofde hem vond voordat iemand anders dat deed, die had 'm waarschijnlijk niet teruggegeven. Ik heb zo'n geluk!"

The ring was just so heavy and big that while I was dancing it literally flew off my finger into an ice bucket a couple of tables over. Thank God by some miracle my fiancé found it before someone else did and most likely would not have returned it. I am so lucky! Paris Hilton(@ ParisHilton) link

I have amazing Karma! Paris Hilton(@ ParisHilton) link