Paris Hilton investeert in bedrijf dat ‘de Uber van de beautywereld moet worden’ MVO

29 mei 2019

22u00 0 Celebrities Hotelerfgename Paris Hilton breidt haar bedrijf uit met een app die kappers en make-up artiesten ‘op bestelling’ aan de deur levert. Via de app kunnen klanten meteen een afspraak aan huis maken voor diezelfde dag. Zo’n beetje zoals de taxiservice Uber, maar dan voor beauty.

Paris is er volledig van overtuigd dat ‘Glam App’ een grote hit zal worden, want het is volgens haar een gat in de markt. “Ik gebruik de app al vier jaar, en ze heeft het boeken van mijn schoonheidsafspraken zó makkelijk gemaakt. Nu wil ik die service zelf aan de man brengen.” Dus pompte ze maar een hoop geld - het bedrag is tot nu toe onbekend - in de dienst in ruil voor een aandeel in de winst. “Ik geloof dat dit de toekomst van de beautywereld is. Met één druk op de knop heb je in een mum van tijd prachtig haar, mooie make-up of nieuwe nagels, en dat wordt allemaal in je eigen huiskamer gedaan. Ik maak er een prioriteit van om te investeren in bedrijven waar ik echt in geloof.”

“Glam App groeit ook snel”, meent ze. “Ondertussen is de service al beschikbaar in 23 verschillende landen.” De oprichter van het bedrijf is make-up-artiest Joey Maalouf, een favoriet onder celebs. Hij is binnenkort van plan om andere A-list verzorgers aan de lijst van Glam App toe te voegen, zodat iedereen een VIP-behandeling kan krijgen, zoals Paris.