Paris Hilton: “Ik werd mishandeld in m’n vorige relaties” SDE

03 september 2020

13u22

Bron: People 0 Celebrities Paris Hilton (39) mag dan een steenrijke hotelerfgename zijn, dat wil niet zeggen dat ze gespaard is gebleven van ellende. In een interview met People vertelt ze hoe ze in vijf van haar voorbije relaties mishandeld is geweest, nadat ook haar tijd in de kostschool in Utah diepe wonden heeft achtergelaten.

Eind jaren 1990 werd Paris Hilton door haar ouders naar een kostschool in Utah gestuurd, maar haar verblijf daar was allesbehalve aangenaam. “Van het moment dat ik wakker werd tot ik naar bed ging, werd er in mijn gezicht geschreeuwd, het was een constante marteling. Het personeel zei verschrikkelijke dingen. Ze zorgden er constant voor dat ik me slecht over mezelf voelde en ze pestten me. Ik denk dat het hun bedoeling was om ons te breken. Er was ook sprake van fysieke mishandeling: ze sloegen en wurgden ons. Ze wilden ons angstig maken, zodat we te bang zouden zijn om niet te gehoorzamen."

Die ervaring zorgde ervoor dat ze bepaald gedrag ook in haar latere leven zomaar accepteerde. “Ik ben in verschillende relaties mishandeld", geeft ze toe. “Ik ben gewurgd, geslagen, agressief vastgegrepen. Ik heb dingen gepikt die niemand zou moeten pikken. Ik was dat gedrag zo gewoon van m’n tijd in Provo, dat ik het gevoel had dat dat normaal was.”

Elke relatie begon op dezelfde manier, zegt ze. “Ze leken allemaal lieve jongens, maar dan kwam hun ware aard naar boven. Ze werden jaloers, of defensief en probeerden me te controleren. En dan kwam er een punt waarop ze fysiek, verbaal en emotioneel gewelddadig werden. Ik begreep niet echt wat liefde of relaties waren. Ik dacht dat hun geschifte gedoe betekende dat ze van me hielden. Nu ik erop terugkijk, kan ik niet geloven dat ik mensen me zo heb laten behandelen."

Ook de gelekte sekstape die ze in 2003 met ex Rick Salomon maakte, had ze nooit gemaakt als haar ervaringen op de kostschool anders waren geweest. “Ik ontmoette de slechtste persoon die ik had kunnen ontmoeten en als ik niet naar Provo was gegaan, dan had ik er niet eens over nagedacht hem toe te laten in mijn leven. Provo beïnvloedde mijn toekomstige relaties.”

Nu heeft Paris een relatie met de 39-jarige ondernemer Carter Reum. “Ik voel me zo veilig bij hem", klinkt het gelukkig. “Voordien dacht ik dat ik niet klaar was voor een goede relatie. Maar ik heb zoveel geleerd. En ik ben zo dankbaar dat ik de perfecte match gevonden heb."

Op 14 september komt een documentaire over haar leven uit.