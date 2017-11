Paris Hilton denkt dat zij de selfie heeft uitgevonden, Twitter drukt haar met de neus op de feiten TDS

15u34

Bron: Twitter 0 Twitter Celebrities Paris Hilton heeft het internet en de sociale media op hun kop gezet, nadat de steenrijke socialite op Twitter beweert dat zij en zangeres Britney Spears de allereersten waren die ooit een selfie hebben gemaakt. Het netwerk reageerde in geen tijd met een stortvloed aan kritiek, scherpe grapjes... én eerdere selfies van sterren.

"Vandaag, elf jaar geleden, hebben ik en Britney Spears de selfie uitgevonden", schrijft Paris bij een foto van haar en Spears. In 2006 was van de smartphone nog geen sprake. Maar volgens Hilton nam zij in dat jaar toch de selfie, een foto van jezelf.

"Sorry Paris, maar..."

Het gevolg? De Amerikaanse socialite kreeg meteen een stortvloed van gemene opmerkingen, kritiek, bittere grapjes... én eerdere selfies van sterren over zich heen. "Sorry Paris, maar mensen deden het al lang vóór jou", aldus Twitteraars.

Wie was wél de eerste?

Reden genoeg voor de Amerikaanse media om de uitspraak van Paris Hilton met de realiteit te toetsen. Zij doken dan ook in het archief om na te gaan of de bewering klopt. En wat blijkt? Al in 1966 ging een selfie van een beroemdheid de wereld rond, weliswaar toen nog in analoge fotografie. Wie de eer had? De Britse Beatles-muzikant George Harrison. Hij was al liefst 40 jaar geleden te zien op een selfie bij de Taj Mahal in. "

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J Paris Hilton(@ ParisHilton) link

George Harrison. 1966. pic.twitter.com/NclJMIpoK6 George MacDonald(@ geomac24) link

Sorry, @BillNyeSaves did it way before you. It was 1999 pic.twitter.com/yEHZN5BVvd ItsMixerOne(@ mixer1av) link

sabrina the teenage witch joins the craze in 96 pic.twitter.com/hdAFH1r3oV fresh2fresh(@ freshtwofresh) link