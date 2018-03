Pamela Anderson vreesde magische krachten: "Ik wenste mijn babysitter dood, de volgende dag stierf ze in een auto-ongeval" MVO

05 maart 2018

07u42 0 Celebrities Als kind dacht Pamela Anderson dat ze magische krachten had. In een interview met Piers Morgan verklapte de voormalig 'Baywatch'-ster dat ze zelfs dacht dat ze de dood van haar babysitter had veroorzaakt.

"Ik had een babysitter die me mishandelde gedurende een jaar, ik denk dat ik tussen de vier en de acht jaar oud was", vertelt de vijftigjarige Pamela. "Ik herinner me dat ik haar dood wenste. De volgende dag stierf ze in een auto-ongeluk bij haar diploma-uitreiking en ik dacht: ik heb haar vermoord, ik ben magisch."

De kleine Pamela geloofde dat ze een speciale kracht had om mensen te doden: "En ik durfde het niet aan mijn ouders te vertellen, ook niet dat ik de babysitter had vermoord."

In het interview sprak Pamela ook over de tijd dat ze samenwerkte met de nu in ongenade gevallen producent Harvey Weinstein. Hij beweerde dat hij haar carrière om zeep zou helpen nadat ze aanvankelijk had geweigerd te verschijnen in zijn parodiefilm 'Superhero Movie 2008'. Uiteindelijk nam ze de rol met tegenzin aan. "Hij maakte me zo bang dat ik de film deed omdat ik dacht: Harvey Weinstein, oh mijn god, die is zowat de machtigste persoon in Hollywood. Hij was gewoon een bullebak, heel grof, bedreigend."