Pamela Anderson verrast haar dates met ‘Baywatch’-badpak: “Ik stap ermee onder de douche en bespring hen dan” MVO

21 augustus 2019

10u05

Bron: ANP 0 Celebrities Het is al ruim 20 jaar geleden dat ze C.J. speelde in ‘Baywatch’, maar Pamela Anderson past haar iconische rode badpak uit de serie nog steeds. Dat vertelt de 52-jarige in een interview met The New York Times.

De actrice draagt het zwempak dan ook nog steeds weleens, alhoewel dat vooral is om dates mee te verrassen, zo laat ze weten. “Ik stap onder de douche met het badpak aan en bespring ze dan ergens in huis, kletsnat.”

Pamela krijgt geregeld het verzoek rode badpakken te signeren, maar volgens het voormalig Playboy-model gaan mensen daar vaak mee de mist in. “Dan komen ze aan met zwempakken waar ze een handtekening op willen, en dat zijn dan hele grote. Dan zeg ik altijd: luister, mijn badpak was superklein. Je moest het uitrekken om over je lichaam heen te trekken.”