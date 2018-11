Pamela Anderson spreekt zich uit tegen #MeToo-beweging: “Ga gewoon niet naar een hotel met een vreemde” MVO

05 november 2018

11u00 0 Celebrities Actrice Pamela Anderson (51) heeft zich zopas uitgesproken tegen de #MeToo-beweging. “Ik vind het een beetje té”, zucht ze. “We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid.”

“Ik zal waarschijnlijk gelyncht worden omdat ik dit zeg”, klinkt het. “Maar mijn mama heeft me altijd geleerd dat ik niet naar hotelkamers moet gaan met vreemden.”

De beweging begon in 2017, om slachtoffers van seksueel geweld een stem te geven. “Ik vind dat het mannen verlamd”, gaat de ‘Baywatch’-actrice verder. “Daarnaast vind ik al dat feminisme saai geworden. Feminisme is goed, ik ben zelf feminist, maar deze derde golf ervan is gewoon te veel.”

Naast Anderson hebben ook Melanie Sykes en Lindsay Lohan al aangegeven dat ze de #MeToo hashtag beu zijn.