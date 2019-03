Pamela Anderson schrijft brief naar Ben Weyts: “In naam van de dieren, dank u Vlaanderen” TT

13 maart 2019

16u33 6 Celebrities Niemand minder dan Pamela Anderson prijst Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) voor zijn inspanningen en de ethische bekommernissen van de Vlaamse regering. Dat meldt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Anderson schreef Weyts een persoonlijke brief naar aanleiding van het nakend verbod op pelsdierkwekerijen en dwangvoederen voor foie gras.

Op 22 juli 2018 besliste de Vlaamse regering pelsdierkwekerijen en dwangvoederen voor foie gras te verbieden. Vandaag stemt het Vlaams parlement over het ontwerp van decreet ter zake.

Pamela Anderson: “Ik ben heel blij te vernemen van mijn vrienden bij GAIA en PETA dat de Vlaamse regering beslist heeft de pelsdierkweek en het dwangvoeren voor foie gras te verbieden. Dat is werkelijk uitstekend nieuws voor honderdduizenden weerloze dieren.”

Anderson looft België, dat nu een pelsdierkweekvrij land wordt, “een voorbeeld voor overheden en een bron van inspiratie voor talloze voorvechters van dierenrechten in de wereld. In naam van de dieren: dank u Vlaanderen, dank u België!”

Weyts is erg tevreden met de felicitaties van Pamela Anderson. “Ik wil Pamela Anderson op mijn beurt bedanken voor al het werk dat zij doet voor Dierenwelzijn. Haar bekendheid is een megafoon waarmee ze veel ruchtbaarheid geeft aan dierenwelzijnsproblemen. Je kan misschien veel over haar zeggen of denken, maar haar inzet werkt wel”, aldus Weyts.