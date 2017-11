Pamela Anderson over slachtoffers Weinstein: "Ze hadden maar niet met hem alleen moeten zijn" LVA

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Pamela Anderson Celebrities De vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigen van seksuele intimidatie en misbruik, hadden nooit alleen met hem in een kamer moeten zijn. Dat stelde Pamela Anderson gisteren in een Amerikaanse talkshow.

"Het was algemeen bekend dat je bepaalde producenten en andere mensen in Hollywood moest ontwijken in privésituaties", aldus Pamela. "Je weet wat je jezelf op de hals haalt als je alleen naar een hotelkamer gaat."

Zelf heeft de Baywatch-ster in haar jonge jaren ook vaak oneerbare voorstellen gekregen, vertelt de nu 50-jarige. "Natuurlijk kreeg ik ook vragen om privé-audities te doen en andere zaken die gewoon niet klopten. Je moet je gezond verstand gebruiken: ga niet alleen naar een hotelkamer. Als iemand opendoet in een badjas, vertrek. Dat zijn logische afwegingen."

Pamela weet uit ervaring dat jonge actrices van alles in het vooruitzicht wordt gesteld. "Geld, huizen, filmrollen. Ik wilde het niet op die manier doen, daar had ik geen behoefte aan. Ik ben een romanticus, dus dat sprak mij niet aan."