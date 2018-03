Pamela Anderson onthult de geheimen van de Playboy Mansion: "Hugh had seks met zeven meisjes terwijl ik toekeek" DBJ

03 maart 2018

16u00

Bron: Nieuwblad 107 Celebrities Het lijkt wel alsof Pamela Anderson (50) gewacht heeft op het overlijden van voormalig Playboybaas Hugh Hefner om de grootste geheimen van 'The Mansion' bloot te geven. "Hij had seks met zeven vrouwen, terwijl ik toekeek", vertelt ze tegen Piers Morgan in diens programma 'Life Stories'.

Dat de villa van Hugh Hefner een reputatie had, is algemeen geweten. Maar 'What Happens at the Mansion, stays at the Mansion' was steeds het credo. Hugh Hefner overleed vorig jaar op 91-jarige leeftijd en voor het eerst was zijn voormalige covergirl wel erg loslippig. In de talkshow van de Brit Pierce Margon vertelde ze honderduit over haar avonturen in het legendarische huis.

Met zeven meisjes tegelijk

"Ik had geen flauw idee dat ik op weg was naar een orgie", vertelt de superster die toen ze aankwam zeven meisjes van de befaamde 'grotto' naar de slaapkamer zag wandelen. "Iedereen was naakt en de meisjes gingen ineens naar boven. Ik ben hen toen gevolgd, want ik wilde wel weten wat er aan de hand was in de slaapkamers. Zeven meisjes hadden daar elk afzonderlijk seks met Hef”, vertelde ze.

Het model voelde zich allesbehalve op haar gemak. “Ik stond aan het voeteinde van het bed te kijken, toen ik besefte dat ze allemaal naar mij aan het staren waren. Ik besefte plots: ‘Dit is geen film, ik moet hier weg zien te geraken.’ Maar iedereen bleef maar kijken”, aldus Pamela. Of ze die avond zelf heeft deelgenomen in de escapades laat ze in het midden.

Celebrities "Een Gentleman"

Piers vroeg de actrice ook of ze zich ooit onder druk gezet voelde om op bepaalde zaken in te gaan in ruil voor prestaties, geld of een opdracht. “Ik voelde mij nooit geforceerd bij Hef”, beweerde ze. “Hij was een echte gentleman, super charmant. Hij hield van vrouwen en hij gaf hen ook macht. De man was een pioneer, hij creëerde zijn eigen unieke levensstijl. Het was niet overdreven wulps, ik vond het allemaal heel onschuldig.”

Vreemde voorstellen

Hoewel ze geen kwaad woord overheeft voor Hugh Hefner, kreeg het ultieme Playboy model wel vaak vreemde voorstellen van andere heren in de film- en modellenbussiness. “Ze zeiden me dat ze de job aan een ander model zouden geven, als ik niet bij hen in hun kamer zou komen. En dan deden ze dat ook.”

Ook toen vond ze in Hugh Hefner een steun en toeverlaat. “Als ik me gepusht voelde, dan stapte ik naar Hef. Hij nam het altijd voor me op, wanneer ik me geforceerd voelde”, reageerde ze. “Soms boden ze me 100.000 dollar om ‘met hen in de jacuzzi te komen zitten’. En dan wist ik dat ze meer wilden: dan zei ik altijd: ‘Stop met dat te vragen, ik bel naar Hef’. Maar dat vonden de andere meisjes niet altijd even leuk. Sommige van hen wilden zo graag extra geld verdienen, maar ik niet.”