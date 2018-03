Pamela Anderson is woest: ex-man Tommy Lee eist contactverbod tegen hun zoon KD

08 maart 2018

17u58 0 Celebrities De vechtpartij tussen Tommy Lee (55) en zijn oudste zoon Brandon (21) krijgt een staartje. Hij eist nu een contactverbod voor Brandon, omdat die weigert zijn excuses aan te bieden. Pamela is woest.

Brandon zou zijn vader knock-out hebben geslagen omdat die lelijke dingen over zijn moeder Pamela Anderson had gezegd. Pamela had in een interview gepraat over haar gewelddadige huwelijk met Tommy.

"Je zou denken dat ze eens iets nieuws te vertellen heeft in plaats van altijd oude koeien uit de sloot te halen", twitterde de Mötley Crüe-drummer daarop. "Ik vermoed dat er niks gebeurt in haar leven en dat ze aandacht nodig heeft. Getekend: de mishandelaar (die ze trouwens elke dag sms't omdat ze hem terug wil)."

Hart gebroken

Daarop ontstond de ruzie met Brandon, die het voor zijn moeder opnam. De jongeman sloeg zijn vader naar verluidt zo hard dat hij bewusteloos raakte. Tommy Lees verloofde Brittany Furlan belde in paniek 911j, en de rocker werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij postte een foto van zijn gehavende gezicht op Instagram met de cynische woorden: "Mijn hart is gebroken. Je kan je kinderen alles geven wat hun hartje begeert en dan nog keren ze zich tegen jou. Goed werk, Brandon. Fantastische zoon."

randon wijt de ruzie aan de drankverslaving van zijn vader: "Ik probeer al zo lang om hem te laten opnemen... Tevergeefs", vertelde hij over de hele affaire. En dat maakte Tommy Lee nog kwader. Hij overweegt klacht in te dienen tegen Brandon, en eist een contactverbod.

Slechte vader

Pamela is razend op haar ex. "Ze begrijpt niet dat hij het niet opneemt voor zijn zoon", aldus een intimus van de 'Baywatch'-ster. "Hij zou een beter vader moeten zijn voor zijn kinderen..."

Pamela woont in Zuid-Frankrijk, haar volwassen zonen Brandon en Dylan (20) verblijven grotendeels bij hun vader in de VS. Tommy Lee verloofde zich op Valentijn met videovedette Brittany Furlan.