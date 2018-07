Pamela Anderson geeft seksadvies: "Aseksualiteit is een epidemie veroorzaakt door porno en videogames" MVO

26 juli 2018

15u56 0 Celebrities Pamela Anderson (51) ziet aseksualiteit als een epidemie. Als oorzaken wijst ze expliciete porno en het populaire spel Fortnight aan. Dat deed ze in een recent interview waarin ze sekstips geeft.

Een lezersvraag ging als volgt: "Ik ben momenteel samen met een jongen die een aseksuele periode meemaakt. Hoe kan ik hem weer passioneel doen voelen?"

Pamela's advies was duidelijk. "Ga ergens anders op zoek naar een goede minnaar. Aseksualiteit is een epidemie. Kijkt hij veel porno? Speelt hij veel videospelletjes die veel tijd in beslag nemen? Misschien is het gewoon een bijwerking van onze technologie, of van een fobie voor bacteriën."

"Het zijn gevaarlijke tijdens voor goede seks", gaat ze bloedserieus verder. "Er zijn online zo veel andere visuele stimulansen te vinden dat mensen hun interesse in échte seks verliezen."

Daarnaast gaf ze ook nog mee dat ze romantischer is dan mensen van haar zouden verwachten. Ze heeft nog nooit een 'aangenaam' triootje gehad en ziet groepseks niet zitten.

In 2016 schreef ze al een essay over de schadelijkheid van porno in onze samenleving. "Het is er in overvloed, maar het is onrealistisch en veel te makkelijk te verkrijgen", klonk het toen.