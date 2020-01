Pamela Anderson deelt eerste foto met nieuwe echtgenoot BDB

28 januari 2020

14u02 0 Celebrities Pamela Anderson (52) heeft voor het eerst een foto gedeeld met haar kersverse echtgenoot. Vorige week verraste de ‘Baywatch’-actrice vriend en vijand toen bleek dat ze in het grootste geheim getrouwd was met de ruim twintig jaar oudere filmproducent Jon Peters (74).

Ze waren amper een paar maanden samen, maar toch was de liefde groot genoeg om meteen in het huwelijksbootje te stappen. De twee gaven elkaar het jawoord op een kleinschalige ceremonie in Malibu, met enkel naaste familie en vrienden erbij. Ook op sociale media waren er geen beelden van het huwelijk te vinden.

Anderson doorbreekt nu de stilte door via haar Instagram Stories een zwart-witfoto met haar kersverse hubby te posten. Op Twitter deelde ze dan weer een foto uit 1989 waarop ze samen te zien zijn. Anderson en Peters hadden namelijk meer dan dertig jaar geleden al eens een relatie.

De twee hebben na vele omzwervingen duidelijk de weg naar elkaar teruggevonden. De actrice was eerder getrouwd met muzikant Tommy Lee, zanger Kid Rock en twee keer met Rick Salomon. Peters, die de hitfilm ‘A star is born’ produceerde, gaf op zijn beurt al vier keer het jawoord.