Pamela Anderson (50): "Playboy gaf me mijn leven terug" DBJ

04 april 2018

15u23

Bron: AD 0 Celebrities Poseren in Playboy heeft Pamela Anderson (50) goed gedaan. "Het gaf me de regie terug over mijn leven en eigen seksualiteit", zegt ze de actrice in een interview met Us Weekly magazine over de blootreportage waarmee ze in 1989 opeens een ster werd.

Pamela zegt dat ze aan Hugh Hefner en zijn blad veel te danken heeft, nadat ze als kind door een 'slechte vrouwelijke babysitter' was misbruikt. "Ik was pijnlijk verlegen als kind'', vertelt ze. "Als jong meisje gaf Playboy mij een stem. Het heeft mijn leven echt gered. Ik zat gevangen en moest mezelf bevrijden. Het betekende een doorbraak voor mij, en de kans kunstenaars en activisten te ontmoeten. Zo hervond ik de wil om te leven.''



Anderson stelt dat haar succes niet vanzelf kwam en dat ze veel heeft moeten doen om te komen waar ze nu is. Ondanks dat moedigt ze mensen die soortgelijke ervaringen hebben aan om door te gaan om hun dromen waar te maken. "Wees dapper en durf op zoek te gaan naar naar het onbekende en wanneer je dat kan, kun je echt leven."



Vorig jaar november zorgde Pamela voor ophef met uitspraken over de #MeToobeweging. Ze vond dat de slachtoffers beter hadden moeten weten toen ze alleen in een hotelkamer afspraken met de gevallen filmproducent Harvey Weinstein. Later lichtte ze haar opmerkingen toe en legde uit dat ze andere vrouwen alleen maar wilde waarschuwen.