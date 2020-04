Paloma Faith verklapt: “Ik zei ooit ‘ja’ tegen een lesbische seksscène omdat ik de huur niet kon betalen” SDE

11 april 2020

11u46 0 Celebrities Tegenwoordig is Paloma Faith (38) een bekende zangeres, die vooral in thuisland Engeland brokken maakt. Toch was er een periode waarin ze zo krap bij kas zat, dat ze haar toevlucht moest zoeken tot bijzondere jobs. Dat verklapte ze op sociale media.

Paloma Faith, die je misschien kent van nummers als ‘Only Love Can Hurt Like This’ en ‘Changes’ - een samenwerking met Sigma, beantwoordde op Instagram Live enkele prangende vragen van fans. Die wilden bijvoorbeeld weten of ze ooit een lesbische relatie had. Daarop antwoordde de zangeres: “Ik heb ooit eens iets gedaan met een vrouw, maar dan alleen maar vanaf m’n middel naar boven. Ik kon mijn huur toen niet betalen, en een artiest vroeg me of ik het zag zitten om mee te spelen in een kunstfilm. Ik moest de typische lesbische dingen doen met een vrouw." En dat was niet onaangenaam, geeft Paloma toe. “De vrouw waarmee ik het deed was erg aantrekkelijk, ontzagwekkend knap. En ja, het was sexy!”

Met het geld dat ze verdiende, kon ze haar huur betalen. “Ik kreeg er 250 pond voor (zo’n 288 euro). Het was net genoeg om mijn huur te betalen. Ik stond toen op het punt om uit mijn woning gezet te worden.”

Ondertussen heeft Paloma al jarenlang een relatie met de Franse kunstenaar Leyman Lahcine. Samen hebben ze een kind, dat ze genderneutraal opvoeden. In 2014 zei ze nog: “Ik ben een homoseksuele man die in het lichaam van een vrouw gevangen zit. Ik denk dat de meeste vrouwen eigenlijk biseksueel zijn. Mannen niet zo, omdat het meer een taboe is. Er ligt meer druk op een man. Het is dus een belangrijke beslissing voor hen om uit de kast te komen. Met vrouwen is het meer geaccepteerd, gezien het ook de grootste fantasie van elke heteroseksuele man is om twee vrouwen samen te zien.”