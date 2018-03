Pakkende beelden March For Our Lives: Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato, Paul McCartney en vele andere celebs laten hun stem horen MVO

25 maart 2018

09u48 0 Celebrities Het March For Our Lives event bracht miljoenen betogers op straat. Vooral jonge mensen zijn in heel de Verenigde Staten op de been om te protesteren tegen het wapenbeleid in hun land. Onder andere Ariana Grande en Miley Cyrus hebben opgetreden tijdens het grote March Of Our Lives event in Washington DC.

Miley en Ariana waren te zien bij de grote mars in Washington. De optredens van beide zangeressen werden met veel gejuich ontvangen. "Dit is voor de geweldige studenten die dit protest in gang hebben gezet zei Ariana voordat ze aan haar optreden begon. "We strijden voor verandering, liefde en veiligheid."

Vorig jaar werden bezoekers van een concert van Ariana in het Engelse Manchester slachtoffer van een aanslag. Ze zong haar hit Be Allright. Na afloop nam ze uitgebreid de tijd om selfies te maken met jonge fans die het podium bestormden.

In New York liep Paul McCartney mee. De ex-Beatle was in de stad waar zijn vriend en medelid van The Fab Four John Lennon in 1980 werd doodgeschoten. "Een van mijn allerbeste vrienden is omgekomen door wapengeweld", zei McCartney dan ook tegen CNN. "En dat gebeurde hier niet ver vandaan. Deze protestmars is dan ook heel belangrijk voor me."

McCartney droeg een T-shirt met de tekst "we can end gun violence". De Brit is een van de vele beroemdheden die meelopen in een van de vele protestmarsen die in het hele land worden gehouden.