P!nk verdedigt Jessica Simpson

02 augustus 2019

09u25

Donderdag kreeg Jessica Simpson (39) nogal wat kritiek omdat ze het haar van haar zevenjarige dochter Maxwell had laten kleuren. Te vroeg, vond de 'moedermaffia'. Zangeres P!nk (39) neemt het nu voor Simpson op.

Op Instagram deelde P!nk een foto waarop te zien is hoe ze het haar van haar dochter Willow (8) blauw verft. Daarbij schreef ze: “Ik hoorde dat er nogal wat mensen boos waren op Jessica Simpson omdat ze het haar van haar zevenjarige dochter liet kleuren. Dus toen dachten we: laten we eens delen wat wij gisteren gedaan hebben.” En uit de hashtags bleek dat de zangeres de moedermaffia maar een zielig groepje eenzame mensen vindt, die zelf maar kinderen moeten krijgen. P!nk had de optie om commentaren achter te laten uitgezet.

De zangeres weet in ieder geval perfect hoe Simpson zich voelt, want ze lag zelf ook al meerdere malen onder vuur, nadat ze foto's met haar kinderen op sociale media zette. Verschillende keren werd haar verweten haar kinderen in gevaar te brengen of iets helemaal verkeerd te doen. Daarop reageerde ze telkens fel dat 'men zich lekker met hun eigen kinderen moest bemoeien'.