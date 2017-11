P!nk stapt in bij James Cordon voor 'Carpool Karaoke': "Ik was verliefd op Bon Jovi" MVO

12u24 0 YouTube P!nk vergezelde James Cordon voor 'Carpool Karaoke'. Celebrities Deze week vergezelde rockzangeres P!nk James Cordon in zijn carpoolwagen tijdens de 'Late Late Show'. Dat leverde uiteraard weer grappige beelden op.

Het is gebruikelijk dat sterren in de auto enkele goedbewaarde geheimen delen met de talkshowpresentator. P!nk onthulde dat ze als kind altijd al met Jon Bon Jovi wilde trouwen. "Ik weet het nog heel goed: Ik was acht en net onderweg naar huis na mijn zangles. Op de radio zeiden ze dat hij met zijn liefje Dorothea ging trouwen, en ik had zo kunnen overgeven. Ik heb zijn posters van de muur gerukt en ik ben dagen niet meer uit mijn kamer geweest. Dat was de eerste keer dat iemand ooit mijn hart heeft gebroken."

Toen P!nk later beroemd werd, heeft ze hem dat ook verteld. "Toen ik hem voor het eerst zag was ik 22. Ik zei: Hoe gaat het met Dorothea? Zijn jullie wel gelukkig? Als grap stuurde hij me een boeket bloemen met een leren broek. Er zat een briefje bij: 'Nu kan je eindelijk in mijn broek geraken'. Mijn man heeft ze gewoon door het raam gegooid!"