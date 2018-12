P!nk rekent af met fan die haar echtgenoot aanvalt: “Je kent mijn man niet eens” KD

14 december 2018

16u03 0 Celebrities P!nk heeft op sociale media afgerekend met een fan die de vaderrol van haar echtgenoot aanviel op Instagram. “Je kent mijn man niet eens", bijt de zangeres terug. “Ben je zelf wel een ouder?”

Het begon allemaal toen de ‘Million Dreams’-zangeres een foto op Instagram postte. Op het kiekje was haar zoontje Jameson te zien in een ontbloot bovenlijf en besmeurd met chocolade. P!nk, die in het verleden al wat kritiek op haar foto’s mocht verwerken, wou de critici voor zijn met een grappig onderschrift. “Chocolade is goed voor baby’s, toch? Help me Instagram, wij kunnen onmogelijk opvoeden zonder jullie”, schreef het muzikaal icoon met een kwinkslag.

P!nk hoopte daarmee iedereen de mond gesnoerd te hebben, maar een fan waagde het toch om haar gal te spuwen. “Ik hou van sarcasme. Maar die reactie is niet grappig als je echtgenoot zo vaak in de spotlights komt met zijn gebrek voor goede opvoeding voor jullie kinderen”, klonk het online.

De fan probeerde de woorden te nuanceren met enkele complimenten, maar liet de kritiek niet wegvallen. “Jameson is schattig, ik hou van je muziek en je kinderen zijn prachtig. Maar je man, het spijt me, maar hij heeft de verantwoordelijkheid niet die je kinderen nodig hebben. Ik weet het, duw op je favoriete knop (de blokkeerknop, nvdr.). Ik zal je posts missen.”

P!nk besloot de fan niet te blokkeren, maar meteen in de aanval te gaan. “Je klinkt alsof je goed geïnformeerd bent over de prestaties van mijn echtgenoot als een vader. Vertel mij eens: hoe vaak heb jij tijd gespendeerd met mijn man? Hoe vaak heb je hem bezig gezien als ouder? Ken je mijn kinderen? Ben je je bewust van hun vooruitgang? Of nog beter: wat zijn jouw referenties in opvoedkunde? Ben jij een perfecte ouder? Verdorie, ben je zelfs een ouder? Een psycholoog? Een leerkracht?”, stak de zangeres van wal.

“Dit zijn hevige uitspraken van een toeschouwer op sociale media. Ik zal je zelfs niet ontvolgen. Het is de moeite niet waard", klonk het schamper. “Je klinkt als een persoon die iets kan leren van mijn posts. Moge God je perfecte pad zegenen. Ik heb daar zelf geen interesse in. Maar laat zeker nog af en toe iets van je horen zodat we de andere lessen die je bezit nog mogen leren, wildvreemd mens.”

De uithaal werd op sociale media goed ontvangen door haar fans, die de zangeres lauwerden voor de manier waarop ze met de kritiek omging. De zangeres heeft verder niet meer op de heisa gereageerd.