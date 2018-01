P. Diddy zet Mary J. Blige in het zonnetje MVO

25 januari 2018

07u15 0 Celebrities De dubbele Oscarnominatie voor Mary J. Blige is uitgebreid gevierd. Sean Combs, beter bekend als Diddy, gaf een etentje in het bekende restaurant Tao LA in Hollywood om haar succes te vieren en nodigde daarbij een rits aan sterren uit.

Zo dronken onder meer Beyoncé en Jay Z meerdere glazen champagne op hun goede vriendin, die zelf nog nauwelijks kan bevatten dat ze kans maakt op twee Oscars.

Ook DJ Khaled, Pharrell Williams, Nas en acteur Jesse Williams waren van de partij. Een bron vertelde aan de New Yorkse krant: "De groep was in een opperbeste stemming. Er werd peperdure Ace of Spades champagne besteld, evenals de premium wodka Ciroc. Diddy verraste Mary ook nog met twee taarten."

Op 11 januari werd de zangeres beloond met haar eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Diddy was toen degene die haar mocht introduceren en stak zijn bewondering voor haar daarbij niet onder stoelen of banken.