P. Diddy verrast kinderen met het allerschattigste kerstcadeau: "Als dit geen kerst is..." DBJ

12u07

Hiphop-grootheid en ondernemer Sean 'Diddy' Combs verraste zijn dochters op zondag met hét ultieme kerstcadeau van elk kind. Hij gaf ze een superschattige puppy cadeau.

Diddy (48) plaatste de video op Instagram en Twitter en is te zien terwijl hij drie cadeau's vast heeft. "Ik ben hier neergezet om ervoor te zorgen dat de dromen van iedereen uitkomen", zegt hij terwijl hij in een van zijn tassen graait. "Als jullie ergens over dromen, dan kan die droom werkelijkheid worden", ging hij verder. "Daarvan is dit het levende bewijs."

De zanger haalt vervolgens een puppy boven en stapt op zijn dochters af, die helemaal door het lint gaan. De drie elfjarige dochters van Diddy - Chance, Jesse James en D'Lila Star - verwelkomen het nieuwe gezinslid met enthousiast gegil en tranen van geluk.

If this ain’t Christmas I don’t know what is. COMBS FAMILY CHRISTMAS! #blackexcellence edition!!!! Letsssss goooooo!!!! Een foto die is geplaatst door null (@diddy) op 26 dec 2017 om 04:20 CET