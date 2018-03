P. Diddy ging wel erg ver om van zijn smartphoneverslaving af te raken KDL

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Sean 'Diddy' Combs (48) was eind 2015 zo verslaafd aan zijn smartphone dat hij besloot om in te grijpen.

De rapper voelde zich "erg ver weg van God" door zijn smartphoneverslaving, vertelt in GQ en daarom trok haar naar een verblijf in Sedona, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona om er van zijn verslaving af te kicken. Diddy vond zijn verblijf in de woestijn effectief en het versterkte ook zijn muzikale creativiteit, vertelt hij.