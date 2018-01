P. Diddy bloedserieus over kopen van Amerikaans football-team: "Er zijn meer zwarte eigenaars nodig" MVO

19 januari 2018

07u00 0 Celebrities In december maakte Sean Combs, beter bekend als Diddy of P. Diddy, bekend interesse te hebben om het American Football-team Carolina Panthers uit Charlotte te kopen. Zijn belangrijkste motivatie is dat er momenteel 'geen meerderheid is van Afro-Amerikaanse NFL-eigenaren'. In een interview met The Breakfast Club liet de zakenman weten inmiddels een groep investeerders te hebben verzameld en dat hij bloedserieus is: "Het is tijd voor een zwarte eigenaar."

"Het gaat absoluut niet om mij of om het hebben van een leuk speeltje," benadrukte de hiphopmogul in het gesprek. "Het is gewoon te gek voor woorden dat er geen enkele zwarte eigenaar van een team is, terwijl bijna 80% van de NFL spelers een Afro-Amerikaanse achtergrond hebben. Ik doe dit dan ook voor de hele zwarte gemeenschap; onze tijd is nu gekomen."

Diddy's plan kon vanaf het begin al op veel steun rekenen. Onder andere Stephen Curry, de bekende Amerikaanse basketballer van de Golden State Warriors, was meteen aan boord en zei via Twitter: 'Ik doe mee!". Hij groeide op in Charlotte, de plaats waar de Panthers gehuisvest zijn. Hij is nog altijd groot fan van zijn 'thuisploeg'. Diddy reageerde enthousiast op het voorstel van Curry: "Ik vind het top!"

Er hangt een pittig prijskaartje aan The Panthers: er moet zeker een miljard dollar betaald worden voor de ploeg. Samen met zijn mede-investeerders hoopt Diddy dit bedrag op te kunnen hoesten.