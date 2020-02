Ozzy Osbourne zegt tournee af wegens ziekte Redactie

18 februari 2020

09u40

Bron: AD 0 Celebrities De Noord-Amerikaanse tournee van Ozzy Osbourne aankomend voorjaar gaat niet door. De 71-jarige rocker wordt in die periode behandeld voor diverse gezondheidsproblemen.

Vorig jaar moest Osbourne een flink aantal concerten afzeggen wegens ziekte, later maakte hij bekend dat hij aan Parkinson lijdt. In een statement aan onder meer Variety zegt de zanger maandag dat hij niet wil dat fans opnieuw hun plannen moeten wijzigen mocht hij weer moeten afhaken. “Ik heb liever dat ze nu gewoon hun geld terugkrijgen. Als ik de tournee alsnog doe, zijn de mensen die een kaartje hadden als eerste aan de beurt voor nieuwe tickets.”

De Black Sabbath-voorman tobt met verschillende medische problemen. Naast de ziekte van Parkinson, kampt hij ook met letsel na een val vorig jaar, waarvoor hij al drie keer onder het mes is gegaan. In zijn statement laat hij weten dat hij in april voor zes tot acht weken naar Zwitserland vertrekt voor een behandeling.

Later deze week komt wel Osbournes twaalfde album, ‘Ordinary Man’, uit.