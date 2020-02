Ozzy Osbourne over zware val: “Ik overleefde drank en drugs, maar dít doet pas echt pijn” MVO

Bron: Sun 0 Celebrities Het gaat niet goed met Ozzy Osbourne (71). Hij lijdt al een tijdje aan de ziekte van Parkinson en dat eist zijn tol. Hoewel de rocker al heel wat overleefde, heeft hij het gevoel dat dit het gene zal zijn dan hem de das omdoet. “Veel erger dan drugs en alcohol.”

“Ik heb 24 uur op 7 ondraaglijke pijn”, zegt hij in zijn eerste grote interview sinds zijn diagnose. Hij vertelde daarin ook over zijn zware val van vorig jaar, waarvan hij maandenlang moest herstellen. Het ongeluk gebeurde toen hij ‘s nachts naar de wc ging, maar een opstapje miste. Vandaag voelt hij nog altijd de pijn van die verwondingen. “Ik weet het nog alsof het gisteren was”, legt hij uit. “Ik lag daar op de grond en ik dacht: Ozzy, nú heb je het gedaan... Ik moest pijnstillers slikken, maar ik was al halfdood van al die opiaten die ik ooit slikte, en ik mocht eigenlijk geen pijnstillers meer nemen omdat ik dan zou hervallen. Ik snakte naar pillen.”

“Uiteindelijk bewaarde mijn verpleegster in het ziekenhuis alle medicatie die ik moest nemen, zodat ik er zeker geen misbruik van kon maken. Daarnaast moest ze mij ook helpen met aankleden en in bad gaan, allemaal heel gênant, eigenlijk. Ik vond het ook vreselijk om aan mijn bed gekluisterd te zijn. Nooit eerder was ik zo gevangen in mijn eigen lichaam, en geloof me vrij, ik heb al véél erge dingen meegemaakt. Ik overleefde drank en drugs, maar plots struikelde ik en toén was het gedaan.”

Ozzy laste zopas de rest van zijn concerten in de Verenigde Staten af, omdat hij te veel pijn had om op te treden. “Ik ga terug op een podium staan”, meent hij koppig. “Maar wel wanneer ik er klaar voor ben, en dat is duidelijk niet nu.”