Ozzy Osbourne maakt zich geen zorgen om de dood

30 januari 2020

20u00

Bron: ANP 0 Celebrities Ozzy Osbourne is niet zo bezig met de dood. De 71-jarige rocker, die vorige week onthulde dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson, denkt erover na maar staat er niet te veel bij stil.

“Denk ik weleens aan wanneer mijn tijd komt?”, vraagt Ozzy zich hardop af in het Britse muziekblad Kerrang! “Ik denk erover na, maar ik maak me er geen zorgen om. Ik ben er over iets van vijftien jaar niet meer, ik ben er niet zo lang meer, maar ik sta er niet bij stil. Het overkomt ons allemaal.”

De oud-Black Sabbath-frontman is wel ongelukkiger door zijn verslechterde gezondheid. “Dat gaf me echt een grote klap, man. Maar ik ben er nog. Het is zelfs zo dat ik me toen ik jonger was veel meer zorgen maakte om de dood. Ik probeer zo veel mogelijk van alles te genieten, hoe fucking moeilijk dat soms ook is.”

De Brit moest vorig jaar meerdere optredens afzeggen vanwege zijn gezondheid, maar dit jaar komt hij groots terug met een tournee en een nieuw album. Zijn twaalfde plaat Ordinary Man verschijnt volgende maand. “Als je me begin vorig jaar had gezien dan had je gedacht dat ik er geweest was”, zegt Ozzy. “Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maken van dit album het beste medicijn was dat ik kon hebben. Ik was iets aan het doen wat ik leuk vind om te doen.”