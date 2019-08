Ozzy Osbourne herstelt van nekoperatie: “Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad in mijn leven” SDE

21 augustus 2019

16u54

Bron: Rolling Stone 0 Celebrities In januari maakte Ozzy Osbourne (70) een ongelukkige val in zijn huis in Los Angeles. De bejaarde rocker is nog steeds herstellende van de daaropvolgende nekoperatie, en dat is een behoorlijke lijdensweg, vertelt hij in het magazine Rolling Stone.

In januari stond Ozzy Osbourne midden in de nacht op om naar de wc te gaan, maar in het donker kwam hij hard ten val. Zijn vrouw Sharon bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn nek geopereerd werd. Tot overmaat van ramp waren door de val enkele metalen pennen die sinds een quad-ongeval uit 2003 in zijn lijf zaten, van hun plaats gekomen. “Tijdens de eerste vier maanden, stond ik doodsangsten uit", zegt Ozzy in Rolling Stone. “Ik had meer pijn dan ik ooit eerder had gehad. Het was echt verschrikkelijk. Ik volg lessen fysiotherapie en ergotherapie, maar boek maar traag vooruitgang.”

Erg rooskleurig ziet het er dus niet uit. “Wanneer je een operatie aan je nek laat uitvoeren, snijden ze al je zenuwen door, en dat verpest alles", zegt de rocker. “Dus ik ben constant aan het wiebelen. En aangezien ze door de zenuwen gesneden hebben, voelt mijn rechterarm constant koud aan.” Daarnaast heeft Ozzy nu ook last van bloedklonters. “Ik weet niet waar ze vandaan komen", vertelt hij. “Maar de verpleegster vertelde me dat ik voorzichtig moet zijn dat ik nergens tegen stoot, want er is een bloedklonter enzo. Dat is echt beangstigend. Van 40 jaar tot 70 jaar ging alles prima. En nu ben ik 70 en gaat alles mis.”

Steun

Veel hoop heeft de rocker dan ook niet meer, zegt hij. “Ik hou er niet van om langer dan een dag in bed te liggen, en het duurt nu al zes maanden. Dus je kan je voorstellen hoe mijn hoofd nu aanvoelt." Gelukkig kan hij op de steun van zijn vrouw en kinderen rekenen. “Op momenten als deze zijn families pas echt belangrijk, neem ik aan.”

Toch blijft Ozzy optimistisch dat hij in januari opnieuw op het podium zal kunnen staan. “De vooruitgang is zo verschrikkelijk traag”, zegt hij. “Komaan! Mijn streefdatum is januari en ik hoop van harte dat ik het haal, anders word ik gek. We moeten gewoon blijven hopen. Het is alsof je een standbeeld maakt. Je hakt stukjes weg en dan wordt het uiteindelijk iets. Je moet gewoon je hele leven opnieuw beeldhouwen.”