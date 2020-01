Ozzy Osbourne (71) onthult: “Ik heb de ziekte van parkinson” TDS

21 januari 2020

14u57

Ozzy Osbourne (71) heeft vandaag, dinsdag, bekend dat hij is getroffen door de ziekte van Parkinson. Dat vertelde de rocker tijdens een emotioneel interview met 'Good Morning America', waar ook zijn vrouw Sharon mee aanwezig was.

“Ik ben niet goed in geheimen. Ik kan er niet meer mee rondlopen, want ik ben bijna door alle excuusjes heen”, aldus de zanger, die opgelucht reageert dat hij zijn ziekte openbaar heeft kunnen maken. De 71-jarige Ozzy wordt al langer achtervolgd door allerlei geruchten over zijn gezondheid, maar kan zijn toestand naar eigen zeggen niet meer verbergen. Ozzy hoopt zo snel mogelijk weer op het podium te staan omdat hij zijn fans mist. “Ik wil mijn mensen weer zien.”

Ozzy werd getroffen door een specifieke variant van Parkinson. “Het is PRKN 2. Er zijn zoveel verschillende soorten Parkinson. Het is geen doodvonnis, maar het beïnvloedt bepaalde zenuwen in je lichaam”, legde zijn vrouw Sharon uit, die ook in de studio aanwezig was tijdens het interview.

Lastig jaar

De rocker kreeg het vorig jaar behoorlijk lastig met zijn gezondheid. Hij maakte een pijnlijke val toen hij ‘s nachts naar het toilet moest en kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 opliep bij een ongeluk met een quad. Na de val onderging hij drie operaties. Het herstel duurde langer dan verwacht, waardoor hij meerdere concerten moest afzeggen.

Toch ging het volgens de familie Osbourne lang niet zo slecht met Ozzy als sommige media beweerden. Meerdere keren in 2019 doken er berichten op dat de 71-jarige op zijn sterfbed zou liggen. De Black Sabbath-zanger ontkende dat zelf nog in oktober.

Aan het begin van 2020 liet ook dochter Kelly weten de geruchten zat te zijn. “Ik heb een heerlijke start van 2020 gehad met mijn familie”, aldus de presentatrice op Instagram. “Toen ik thuiskwam las ik misselijkmakende artikelen over mijn vader die stervende zou zijn. Soms word ik echt ziek van de media. Het is geen geheim dat mijn vader een moeilijk jaar heeft gehad als het gaat om zijn gezondheid maar dit is volslagen onzin.”