Owen Wilson wordt 50: een carrière vol positieve energie, maar een persoonlijk leven met donkere kantjes

18 november 2018

Owen Wilson wordt vandaag 50 jaar oud. De carrière van de acteur uit Texas kende vele ups en downs, maar vooral zijn privéleven speelde hem parten.

In de vroege jaren 2000 was er geen grotere comedy-ster dan Owen Wilson. Hij werd vooral bekend door zijn rollen in ‘The Cable Guy’ en ‘Zoolander’. Gezien hij binnen zijn werk uitpakte met humor en vrolijkheid, zou je nooit vermoeden dat hij achter de schermen worstelde met depressie, verslaving en relatieproblemen.

Om te beginnen heeft hij zijn beroemde, gebogen neus te danken aan enkele gewelddadige uitspattingen tijdens zijn jeugd. “Mijn neus in twee keer gebroken”, onthulde hij in 2001. “Eén keer tijdens een gevecht in de middelbare school, en in één keer tijdens een spelletje rugby.”

Militaire academie

Zijn jongere broer, Luke, onthulde dat hij het op school al niet makkelijk had. “Het werd betrapt toen hij het boek van onze leerkracht meetkunde probeerde te stelen om de antwoorden van het examen te kopiëren. Kort daarna werd hij van school gestuurd. Onze vader, die zich sowieso al blauw ergerde aan al zijn kinderen, stuurde Owen vervolgens naar een militaire academie. Dat heeft mijn broer voorgoed veranderd."

Depressie

In 2005 sprak Wilson voor het eerst over zijn donkere gedachten in het blad Rolling Stone. “Ik ben een up en down persoon”, zei hij toen over zichzelf. Hij gaf ook toe dat hij gevoelig was aan triestige buien. “Ik merkte als snel dat, naarmate ik ouder werd, mijn mentale gezondheid even fragiel was als mijn fysieke gezondheid, en dat ik er even hard aan moest werken.”

Zijn negatieve gevoelens staken de kop op na de vernietigende commentaar op zijn debuutfilm, ‘Bottle Rocket’, die in 1996 verscheen. Hoewel de film láter veel positieve commentaar zou krijgen en zelfs een cult-klassieker zou worden, was het een box office-flop en dat kwam hard aan voor de acteur. Wilson liet zich zelfs een tijdje niet meer zien in het openbaar.

“Ik heb sindsdien last van enorme faalangst”, zei hij in 2005 aan Playboy Magazine. “Misschien zie ik er niet meer zo erg van af als vroeger, maar ik maak me constant zorgen." Enkele jaren laten zouden die zorgen zich opstapelen tot een tragische wanhoopsdaad.

Zelfmoordpoging

In 2007 werd Wilson met spoed overgebracht naar het Cedars-Sinai Medical Center. Na een ruzie met een hechte vriend probeerde hij een einde aan zijn leven te maken door een overdosis pillen te slikken en zijn polsen over te snijden. “Gelieve mijn privacy te respecteren terwijl ik herstel van deze moeilijke periode”, was de enige reactie die Wilson daar destijds op gaf.

Enkele van zijn vrienden spraken met het blad People en erkenden dat Owen een donkere kant had. “Hij heeft demonen waar hij tegen moet vechten. Dat doet hij trouwens al jaren. We hadden nooit verwacht dat hij uit het leven wilde stappen, maar we zagen wel duidelijke tekenen van depressie."

3 kinderen, 3 moeders

Een lichtpuntje kwam er in 2011, toen Owen zijn eerste kind kreeg met zijn toenmalige vriendin, Jade Duell. Het jongetje kreeg de naam Robert en is vandaag nog steeds de grootste oogappel van de acteur. Het koppel slaagde erin om de zwangerschap geheim te houden tot de dag voor Roberts geboorte.

Owen heeft ondertussen drie kinderen, waarvan het laatste dit jaar geboren werd. Robert is vandaag zeven jaar en daarnaast heeft hij nog een zoontje van vier, genaamd Finn, met zijn personal trainer, Caroline Lindqvist. Met haar had hij geen relatie, maar Wilson heeft zijn liefde voor ‘one night stands’ nooit onder stoelen of banken gestoken, net als hij dat evenmin deed voor zijn afkeer voor condooms.

Waar hij een goed contact heeft met de moeders van zijn eerste twee kinderen, ging het de derde keer heel anders. Met zijn oudste kinderen gaat hij shoppen en maakt hij fietstochtjes. Hij staat in Hollywood gekend als een bijzonder goede vader. Zijn jongste dochter, Lyla, accepteerde hij pas na een vaderschapstest. Toen die positief bleek, weigerde hij nog steeds om zijn pasgeboren dochtertje te zien en hij wil ook geen voogdij over haar. Met haar moeder, Varunie Vongsvirates, had hij nochtans vijf jaar lang een vaste relatie.

Alzheimer

Wilson mag voor de meeste van zijn kinderen dan wel geen slechte vader zijn, met zijn eigen vader, Robert ‘Bob’ Wilson, had hij niet bepaald een goede band tijdens zijn kinderjaren. Toen Owen wat ouder werd kreeg de man echter meer geduld met hem en bouwden ze een hechte relatie op. Wilson had het er enorm moeilijk mee toen Bob vorig jaar stierf aan de gevolgen van de Ziekte van Alzheimer. “Hadden ze me tien jaar geleden gezegd dat de man waarmee ik toen lachte en spelletjes golf speelde ooit mijn naam niet meer zou herinneren, zou ik hebben gezegd: ‘nee, dat zou ik nooit aankunnen!’”, klonk het. “Hij was de persoon die onze familie bij elkaar hield.”

Carrièregeluk

Maar waar het hem tegenzat op persoonlijk vlak, had hij steeds veel geluk in zijn carrière. “Ik heb eigenlijk maar één keer auditie gedaan”, bedenkt hij zich in een interview. “Mijn goede vriend en regisseur Wes Anderson castte mij in één van zijn films uit wanhoop, en sindsdien zijn mensen me altijd rollen blijven aanbieden.”

Zo kennen we Wilson bijvoorbeeld uit blockbusters als ‘Marley & Me’, ‘Night At The Museum’, ‘Midnight In Paris’, ‘Wedding Crashers’, ‘Starsky & Hutch’, ‘You, Me & Dupree’ en meer recent uit de alom geprezen film ‘Wonder’, waarin hij acteerde naast Julia Roberts.

“Critici noemen mij een slechte acteur die op één of andere manier altijd struikelt, valt en zo ‘per ongeluk’ goede producties binnenrolt”, grapt hij. “Maar als je het zo bekijkt, is dat eigenlijk zo slecht nog niet, toch?"

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.